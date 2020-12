Retrospectiva: cinco feats de destaques em 2020

O ano de 2020 foi marcado musicalmente por parcerias de destaque. Projetos musicais formados em lives que viraram clipes e até vão ser transformados em shows no ano de 2021. Em meio ao cenário de disputa das produtoras, nomes nacionais mostraram união durante a pandemia do coronavírus.

Selecionamos cinco feats que marcaram os fãs e as redes sociais. Não esqueça de deixar seu voto no final da matéria.

Wesley Safadão e Os Barões da Pisadinha

Gravado no projeto "WS Amplificado", em Recife, a produção audiovisual é um dos hits virais dos aplicativos de streaming em 2020. A música até ganhou dancinha feita pelo cearense. Com uma abertura de teclado, o som agradou o público. Em dezembro deste ano, Wesley Safadão pagou a participação no projeto fazendo feat no DVD da dupla baiana. No YouTube, o clipe conta com mais de 26 milhões de visualizações.



Xand Avião e Lauana Prado

Gravado no EP "Todos os Ritmos", em Porto de Galinhas (PE), a produção audiovisual entre Xand Avião e Lauana Prado leva um mix de forró com sertanejo. "Surra deCama" fala de uma paixão, onde o que prende os dois é o desejo e a forma única com a qual que se relacionam. no YouTube, clipe conta com mais de 16 milhões de visualizações.

Avinne Vinny e Jorge

Gravado em Goiânia (GO), o sertanejo Jorge, da dupla com Mateus, participou de "Seu Beijo Joga Sujo" do cantor cearense Avine Vinny. O feat é assinado por Vinícius Poeta, Daniel Caon, Breno Casagrande e Vitor Casagrande. A produção musical é de DJ Ivis e visual pelo Up Music Digital Studio. A música é carregada de romantismo.

Solange Almeida e Márcia Fellipe

Letra do projeto "Sol e Mar", a canção "JBL" marca a união de duas importante vozes do forró.O feat de Solange Almeida e Márcia Fellipe foi gravado em Fortaleza. Da união, as duas devem seguir a parceria com um projeto de festa projetado para percorrer o país em 2021.

Eric Land e Wesley Safadão

Um feat aguardado por muitos fãs de Eric Land, a primeira produção com o padrinho musical Wesley Safadão. "Beijo das Galáxias" faz parte do DVD "Start". Mesmo com pouco tempo de carreira, Eric Land conquistou os aplicativos de streaming em 2020. A letra é assinada Jujuba compositor, Kinho Chefão e Rodrigo Reys.

Os nomes selecionados em cada categoria foram baseados em levantamentos nas plataformas de streaming, inovação musical e repercussão nas redes sociais. As enquetes ficarão disponíveis para votação até o dia 3 de janeiro. Durante o mês de dezembro você acompanha, também, matérias com retrospectivas das categorias citadas.