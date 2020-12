Retrospectiva: cinco cantores que alcançaram o topo dos rankings de música em 2020; vote no melhor

O ano de 2020 foi marcado pela ascensão musical de novos cantores. Mesmo sem eventos para divulgar novos trabalhos, forrozeiros chegaram ao topo dos rankings de aplicativos de streaming. Selecionamos cinco nomes que foram destacados por fãs e nas redes sociais neste ano. Não esqueça de deixar voto no final da matéria.

Rogerinho

Legenda: Rogerinho é natural de Sobral (CE) Foto: Reprodução/Instagram

Nascido em Sobral, Rogerinho, 20, entrou na música ainda na primeira infância. Com uma única composição, ele mudou a vida de toda a família. Saiu de um quarto com paredes de madeira, uma rede e um ventilador, para se tornar cantor e compositor, deixando diversas dificuldades no passado ao lançar a canção "Amor Falso". Em 2020, com “Só Você”, o cearense deixou de ser apenas um crédito em clipes para tomar os palcos. No Spotify, por exemplo, atingiu a 4ª posição do "Top Brasil", e no Deezer chegou ao primeiro lugar na playlist "Explosão Brasil".

Os Barões da Pisadinha

Legenda: Cantores são de Heliópolis (BA) Foto: Reprodução/Instagram

De origem baiana, mais precisamente da cidade de Heliópolis (BA), os Barões da Pisadinha estouraram em 2020. Com um som simples, Rodrigo Barão e Felipe Barão conquistaram o mercado e a parceria de grandes nomes. Xand Avião e Wesley Safadão gravaram clipes e fizeram lives com a participação dos dois. No Spotify, os Barões atingiram a marca de 6 milhões ouvintes mensais na plataforma e as músicas mais ouvidas deles são "Tá Rocheda" e "Recairei".

Tierry

Legenda: Tierry é natural de Salvador (BA) Foto: Reprodução/Instagram

Natural de Salvador (BA), o cantor e compositor Tierry, 31, conta com músicas estouradas nas vozes dos maiores artistas do Brasil em diversos gêneros musicais. Anualmente, ele emplaca cerca de 8 músicas nas rádios. Ele conta com músicas nos repertórios de Simone e Simaria, Lucas Lucco, Wesley Safadão e Xand Avião. Em 2020, o sucesso “Rita” tirou o baiano da região Nordeste para o Brasil.

Zé Vaqueiro

Legenda: Zé Vaqueiro é natural de Ourucuri (PE) Foto: Reprodução/Instagram

Nome de Ouruci (PE), Zé Vaqueiro foi uma surpresa para o mundo do forró. Ele foi o primeiro artista lançando pela produtora de Xand Avião — a Vybbe. Em pouco tempo, com a canção “Letícia”, o cantor estourou nacionalmente. O pernambucano, radicado em Fortaleza, chegou a alcançar o segundo lugar nos vídeos mais assistidos do YouTube Brasil com 107 milhões de views.

Conde do Forró - Japinha

Legenda: Cantora é natural do Rio de Janeiro (RJ) Foto: Reprodução/Instagram

A carioca Japinha foi anunciada no Conde do Forró em maio deste ano. Meses depois, com a música “Romance Desapegado”, a forrozeira despontou nos aplicativos de streaming. O clipe teve mais de 30 milhões de visualizações no YouTube em menos de um mês. A música também entrou na lista dos “50 virais do mundo” e no top 10 do Spotify Brasil

Os nomes selecionados foram baseados em levantamentos nas plataformas de streaming, inovação musical e repercussão nas redes sociais. A enquete ficará disponível para votação até o dia 3 de janeiro.