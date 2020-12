Podcast É Hit: retrospectiva revive lives, parcerias e impactos no setor de eventos em 2020

No último episódio do podcast É Hit de 2020, analisamos o que aconteceu na música com os impactos da pandemia do coronavírus. Com participação do youtuber Carlos CP22, pontuamos parcerias de nomes do forró, lives e as modificações do mercado musical para o próximo ano.



Em 2021, voltamos com muito mais conteúdo e falando de novos gêneros musicas.