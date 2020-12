Podcast É Hit: como foi criada a música "Que Pena que Acabou"

A música "Que Pena que Acabou" estourou no ano de 2016 na voz de Gusttavo Lima. Assinada por Jujuba Compositor, Hiago Nobre, Bruninho Moral e Xuxinha, a letra foi oferecida também para Xand Avião.



A canção retrata o fim de um relacionamento e a dificuldade de se livrar do antigo amor que ainda se faz presente no cheiro do cobertor do sujeito e nas memórias. A música faz parte do álbum 50/50 de Gusttavo Lima. O sertanejo precisou ligar para o comandante do Aviões para pedir a canção.

