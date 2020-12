No Dia do Forró, grupo realiza missa virtual em homenagem a Luiz Gonzaga no Piauí

No Dia Nacional do Forró, comemorado neste domingo (13), o grupo Colônia Gonzaguiana de Teresina, formado por músicos e fãs de Luiz Gonzaga, realizará uma missa virtual em homenagem ao Rei do Baião. A celebração ocorrerá na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Vermelha, com participação do padre Antônio Cruz, e será feita por meio das redes socais a partir das 18h.

13 de dezembro também marca os 108 anos do nascimento de Luiz Gonzaga e o Dia de Santa Luzia. O Dia Nacional do Forró foi instituído pela Lei nº 11.176, sancionada pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em 6 de setembro de 2005.



Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit

Assuntos Relacionados Forró Luiz Gonzaga

O formato virtual da missa foi adotado pelo grupo cultural em decorrência das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus. O evento contará com a participação de músicos, sanfoneiros e artistas que integram a Colônia Gonzaguiana. A transmissão será realizada no canal d o Youtube Colônia Gonzaguiana de Teresina e no Facebook