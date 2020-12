Mariana Rios e Gusttavo Lima negam possível romance

Tanto Mariana Rios, 35, quanto Gusttavo Lima, 31, negam a história de romance e envolvimento, confirmada pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. Segundo a assessoria do cantor sertanejo, os dois não viajaram juntos para Angras dos Reis, no Rio de Janeiro.

Mas a coincidência do destino chamou a atenção de internautas, já que ambos estão solteiros. O sertanejo anunciou o fim do seu casamento com a modelo Andressa Suita, com quem tem dois filhos e estava junto desde 2012, e a atriz terminou seu noivado com o empresário Lucas Kalil em novembro deste ano.

Segundo informações da colunista, os dois chegaram na região da Costa Verde do Rio, no mesmo dia. Eles teriam se aproximado no último dia 12 de dezembro, durante os bastidores da live nº1 do Villa Mix. Na ocasião, também rolou piadas e cantadas de Gusttavo para Mariana.

Foto: Reprodução/Instagram

A atriz também negou os boatos e tem usado as redes sociais para mostrar o lugar paradisíaco. Recentemente, através dos Stories, ela deu algumas atualizações da sua viagem.

"Oi pessoal, tudo bem? Eu tô num hotel tão lindo, fui tão bem recebida. E está muito gostoso, tem chovido bastante aqui", disse.

Em nota encaminhada pela sua assessoria de imprensa, Gusttavo Lima disse que o fim do casamento com Andressa Suita ocorreu após "um desgaste normal da relação". "Informamos que não houve nenhuma briga ou traição e que qualquer informação que esteja circulando nesse sentido é inverídica."

Mas ao contrário do que foi afirmado pelo músico, a influenciadora digital e modelo disse que foi pega de surpresa com o término. "A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar, assim como postei aqui para vocês. Na madrugada de domingo para segunda [5] fui acordada e comunicada que não dava mais para a gente continuar como um casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura para eu poder salvar o nosso casamento", disse em um vídeo.

Já quanto Mariana Rios, 2020 também foi um ano de dificuldades. Isso porque a atriz e cantora engravidou do seu primeiro filho, mas perdeu devido um aborto espontâneo. Ela também se casaria com Lucas Kalil, de quem está noiva desde novembro de 2018, mas por conta da pandemia do novo coronavírus, não pode realizar a cerimônia.

