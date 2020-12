Mara Pavanelly e Haniel gravam juntos 'Modo Solteira', mistura de funk com piseiro; assista

"Modo Solteira" chega nesta sexta-feira (18), ao canal de Mara Pavanelly no YouTube e nas plataformas de streaming. O feat com o cantor Haniel é uma mistura de piseiro com funk. A composição é assinada por Paula Matros e Rafinha RSQ.

A produção do projeto ficou por conta da Mega Beat e a direção sob a tutela de Marcinha Ribeiro. "A música é um grito para todas as mulheres que perdem seu tempo em relacionamentos que não acrescentam em nada. Fala sobre nossa liberdade de ser e sentir. É algo que acredito muito. Tem coisa melhor do que ser livre? As gravações foram engraçadas demais e não poderia ser diferente com o produto final. Essa parceria com o Haniel deu supercerto, ele tem um talento diferenciado", avalia Mara Pavanelly.



Para o funkeiro a composição tem tudo para cair na graça do público. "Escutei e a batida não saía da minha cabeça, é muito alto astral o beat. Então quando chegou a época de fazer algo novo veio essa oportunidade e juntou a fome com a vontade de comer. A música tem tudo para dar certo e bombar neste verão. A Mara é maravilhosa, já era fã dela e foi um prazer enorme fazer esse trabalho".

Pandemia

Há cerca de nove meses sem eventos, a forrozeira Mara Pavanelly foi uma das cantoras que apostou em lives. No início da pandemia do coronavírus, a forrozeira apresentou transmissão do álbum "Playlist Mara". Durante o período junino, a cantora também realizou transmissão. Um dos eventos virtuais de maior repercussão foi o realizado com participação da sertaneja Lauana Prado.



