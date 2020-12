Luan Santana faz show virtual na virada do ano

A partir das 22h do dia 31, o sertanejo Luan Santana fará um show virtual que promete reunir grandes sucessos da carreira. Segundo o cantor, o palco será em um cenário surpresa e conta ainda com apresentações de Os Barões da Pisadinha e da dupla Bruno e Marrone,

O cantor faz mistério com relação ao local do show para evitar aglomerações, sendo assim, todas as normas e recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) serão seguidas à risca. A transmissão terá comando de Mariana Rios. O evento virtual tem término previsto para 2h da madrugada.

"Em um ano em que ficamos afastados dos palcos por conta da pandemia e em que fomos consumidos pela saudade do público, dos olhares, dos aplausos e dos abraços, nada melhor do que oferecer muita música e palavras com incentivo e mensagens positivas", afirma Luan Santana.