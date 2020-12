Léo Santana, Xand Avião e Nattan passam virada do ano juntos em Beberibe (CE)

Depois de Aquiraz, Canoa Quebrada e Jericoacoara, o novo point de descanso dos famosos é a cidade de Beberibe. Os cantores Léo Santana, Xand Avião e Nattan revelaram em stories do Instagram muita "resenha" em uma pousada da cidade, na madrugada desta quinta-feira (31).

Desde terça-feira (29), Xand Avião repousa em Beberibe ao lado de Isabele Temoteo. O forrozeiro até postou foto na piscina com a companheira. O baiano Léo Santana, acompanhado da dançarina Lorena Improta, chegou nesta quarta-feira no Ceará. Antes de encontrar o comandante do Aviões, ele realizou um exame de Covid-19 em Fortaleza.



O forrozeiro Nattan deixou Fortaleza para encontrar os amigos também na terça-feira. A música foi presente no encontro dos três. Com um microfone em um pedestal improvisado com um cabo de vassoura e um violão, os três cantaram sucessos do axé, forró e sertanejo.

