Jonas Esticado pede namorada em casamento no meio do cinema

O cantor Jonas Esticado, 26, vai se casar em breve. Ele acaba de pedir a namorada, Bruna Hazin, em casamento. E o pedido foi feito no meio de um cinema.

Na surpresa, o telão do cinema começou a mostrar imagens e vídeos dos dois juntos. Foi então que ele pegou as alianças e fez o pedido.

"Quem viver verá a gente velhinho se amando, o tempo passando e ano após ano, o nosso amor novo. Ela disse sim", escreveu o artista na legenda.

Bruna também declarou sua emoção na legenda de sua foto: "Noivos. Sim, sim e sim para o amor da minha vida. O pedido mais lindo e especial desse mundo. Que Deus abençoe o nosso amor infinitamente e nos blinde de todo mal. Te amo mais que tudo".

O casal está junto há cerca de um ano e já queria se casar. Porém, a ideia é que a cerimônia aconteça no Nordeste, em 2021, e só após a vacina do novo coronavírus.

Em agosto, Jonas lançou a compilação "Promocional de Setembro", que tem o objetivo de tocar nos paredões (aquelas adaptações de sons automotivos com várias caixas, que somam tantos decibéis que fazem tudo tremer quando tocam).

O trabalho trouxe 12 faixas, entre as quais duas inéditas. "Quero ver o Brasil inteiro escutando o melhor do [meu] repertório", afirmou o cantor cearense. "É mais um [álbum] para tocar nas paradas e colocar todo mundo pra dançar e, claro, se apaixonar."

Atualmente, Jonas faz sucesso com "Investe em Mim", que esteve por quatro semanas entre as cinco mais tocadas do Spotify. A música soma cerca de 64 milhões de visualizações no canal do artista.

