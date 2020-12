Internado com Covid-19, Genival Lacerda tem piora em quadro clínico e está com pneumonia

Diagnosticado com Covid-19 e internado em um hospital de Recife desde o dia 30 de novembro, Genival Lacerda apresentou piora em seu estado de saúde. Segundo boletim médico divulgado em suas redes sociais, na noite desta quinta-feira (10), o cantor paraibano está com pneumonia e seu quadro clínica inspira cuidados.

"Teve uma piora no quadro de infecção respiratória sendo necessário o ajuste de antibiótico; a pressão diminuiu, sendo necessário o uso de medicação para controlar. O diagnóstico é de pneumonia, estado de saúde inspira cuidados", afirma o boletim.

De acordo com informações de sua assessoria de imprensa, o artista vinha mostrando melhora nos últimos dois dias. Em nota divulgada nesta quarta (10), sua equipe afirmou que Genival teve a pressão arterial e as taxas normalizadas, além de cessão da febre.

"Genival Lacerda, de 89 anos, segue internado na UTI. Segundo os médicos, o cantor continua em constante evolução, com as taxas normais e sem febre. O artista, que está se tratando contra a Covid em hospital na capital Pernambucana, tem quadro clínico animador", informava a nota.

Também na quarta-feira, a equipe do cantor anunciou o lançamento do show "Minha Estrada" nas plataformas digitais de música. As primeiras canções, "Deixa a Tanga Voar" e "São João", serão disponibilizadas no próximo domingo (13).

Foto: Reprodução / Instagram

Ouça o podcast 'É Hit', com João Lima Neto:



Powered by RedCircle

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit