Inspirado em Eddie Murphy, Mumuzinho lança clipe 'Playlist'

O cantor Mumuzinho lançou, nesta segunda-feira (14), a música “Playlist”. A letra traz uma mensagem divertida. A composição é o primeiro single divulgado do álbum de inéditas do carioca, que tem lançamento previsto para o início do ano que vem. A canção ganhou até produção audiovisual inspirada no filme Norbit, do ator Eddie Murphy.

“Essa faixa tem um apelo muito grande em relação à ‘sofrência’, mas é uma ‘sofrência’ alegre, para cima, que o cara não aguenta mais as playlists que o vizinho toca. É um meme pronto, como a galera fala nas redes (risos)”, explica o cantor.



Veja clipe:



Para completar o grande lançamento, o clipe, gravado em Santa Teresa (RJ), traz toda a versatilidade de Mumuzinho, além de participação especial de Camilla De Lucas, uma das principais influencers da atualidade. O público vai conferir ainda o talento na interpretação do cantor, reconhecido pelo público por trabalhos como o remake de "Os Trapalhões" e como campeão do Show dos Famosos, ambos da Globo.



Ouça o podcast 'É Hit', com João Lima Neto:



Mumuzinho aparece no vídeo caracterizado como homem e mulher, o Luzinaldo e a Luzinete. O sambista decidiu ainda chamar sósias para participar da produção. “Falam para mim: ‘Tem um garoto que se parece contigo!’. Sempre tem gente que se parece comigo no Brasil inteiro, e quis dar oportunidade a essas pessoas. Comecei a busca na internet, o público me ajudou a selecionar os mais parecidos comigo e, no final, eu decidi levar os três que se assemelham muito comigo quando eu era mais novo. Outra coisa bacana é que eu quis atuar no clipe, queria fazer todos os personagens: a vizinha, o vizinho, e eu consegui. Trouxe uma referência muito boa do filme Norbit, do Eddie Murphy. No Brasil, ninguém nunca fez da maneira que gravei. Está muito engraçado. Tivemos um dia incrível de gravação, e espero que todo mundo goste”.

