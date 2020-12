Gravação de DVD de Wesley Safadão em navio é adiada pela segunda vez por conta da pandemia

O cantor Wesley Safadão precisou adiar a terceira edição do "WS On Board" pela segunda vez. O motivo ainda continua sendo pandemia do coronavírus. A embarcação estava prevista para sair do Porto de Santos (SP) em novembro de 2020 e havia sido transferida para o Porto do Rio de Janeiro, em fevereiro de 2021. Agora, a nova data foi alterada para 20 a 23 de novembro de 2021.

Em comunicado oficial, a produção do evento informou que a motivação do adiamento foi a demora das autoridades brasileiras na aprovação da operação dos navios de cruzeiros no Brasil. O cantor iria gravar novo DVD em alto-mar com a participação de Marília Mendonça, Léo Santana, Dennis, Eric Land, Dilsinho e Tirullipa.

Os passageiros que compraram cabines e não conseguirão participar nas novas datas devem entrar em contato com a organização para receber uma carta de crédito. Uma série de e-mails e telefones foram colocados a disposição do público.

Ouça o podcast 'É Hit', com João Lima Neto:



Powered by RedCircle