Dono da Limão com Mel é diagnosticado com Covid-19; grupo cancela live

Os cantores Adma Andrade e Diego Rafael publicaram, nesta quarta-feira (30), um vídeo comunicando o cancelamento de uma live da banda programada para ocorre nesta quinta-feira (31). O diagnóstico positivo para Covid-19 do empresário do grupo, Ailton Souza, motivou a desmarcação da transmissão.

"O nosso diretor-geral Ailton Souza, testou positivo ao Covid-19 e segue em tratamento e isolamento nesta luta contra a doença. O seu estado de saúde inviabilizou tanto a realização, quanto ao clima em equipe, afetou o cancelamento da transmissão, justamente pelo local onde ocorreram todas as lives, terem sidos realizadas em sua residência na cidade de Salgueiro (PE)", disse a banda em

comunicado.



Assista:



Devido às medidas sanitárias e os devidos protocolos de saúde de combate ao coronavírus, o grupo decidiu não expor nenhum funcionário e a equipe de transmissão.

"O Ailton Souza segue em protocolo de isolamento na residência com os devidos acompanhamentos médicos e as circunstâncias não permitem o trânsito de várias pessoas no local", declarou o grupo em nota.