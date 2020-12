Dia do forró: ruas de conjunto habitacional em Fortaleza homenageiam Luiz Gonzaga, o Rei do Baião

"Riacho do navio corre pro Pajeú. O rio Pajeú vai despejar no São Francisco. O rio São Francisco vai bater no 'mei' do mar". Em 2020, famosas músicas na voz do pernambucano Luiz Gonzaga passaram a dar nome a ruas e avenida em um conjunto habitacional de Fortaleza que homenageia o Rei do Baião. As composições guardam a memória do cantor, sanfoneiro e compositor que completaria 108 anos neste domingo (13).

No bairro Ancuri, moradores do Conjunto Habitacional Luiz Gonzaga carregam, no endereço da correspondência, a morada dentro de letras de forró: Avenida Luar do Sertão, Rua Alvorada da Paz, Rua Riacho do Navio e Rua Estrela de Ouro. Os 1.760 apartamentos foram entregues em novembro de 2019, mas só em 2020 os decretos com nomes das vias foram oficializados — nos meses de março, agosto e novembro.

As músicas relatam a vida do sertanejo, diferentes momentos políticos do Brasil e as belezas naturais do Nordeste.

Legenda: Área recreativa do Conjunto Habitacional Luiz Gonzaga Foto: Divulgação/Governo do Ceará

O Conjunto Habitacional Luiz Gonzaga nasceu da parceria dos poderes municipal, estadual e federal. Um investimento de R$ 130,65 milhões. A obra foi executada pela Secretaria das Cidades. O projeto foi gerido pelas entidades comunitárias Cearah Periferia, Federação de Bairros e Favelas e Habitat para a Humanidade, desde a concepção até a sua administração. Os apartamentos têm 43 m², com sala, 2 quartos, banheiro e área de serviço, sendo o único do tipo no Brasil com varanda.



Para celebrar a representatividade do forró na cultura do país, o Brasil comemora neste domingo (13) o Dia Nacional do Forró. A data foi escolhida por ser aniversário de nascimento do Rei do Baião, Luiz Gonzaga.

Riacho do Navio



Luar do Sertão



Estrela de Ouro



