Depois de 'Rita', Tierry participa de feat 'Bruninha' com Kevinho; escute

Para fechar o ano, Kevinho se juntou a Lucas Medeiros e Shylton Fernandes para compor “Bruninha”, a história de uma garota da internet que faz o cara se apaixonar. A canção está disponível em todas as plataformas digitais. A ideia da produção audiovisual foi desenvolver um projeto correlacionando as músicas de muito sucesso do ano 2020, que fizeram referência aos nomes de mulheres brasileiras.

Este será o nono clipe que Kevinho lança este ano. Em um ano difícil para o show business, que foi obrigado a parar as atividades por conta da pandemia, Kevinho aproveitou para se dedicar a compor e gravar músicas para deixar seus fãs menos entediados com a ausência dos shows.



Escute:



A retrospectiva de Kevinho em 2020 se resume a um clipe a cada 45 dias. O primeiro foi “Corpo Sensual” com a participação do norte americano Tyga, gravado na comunidade do Vidigal no Rio de Janeiro antes do anuncio da covid 19 chegar no Brasil. Em seguida a galera da Turma do Pagode convidou Kevinho para o pagofunk em “O Brasil Tem que te Ver”. Depois Kevinho lançou “Te Gusta” e em seguida participou do hit “Festa”, em parceria com o português David Carrera.



Em seguida foi a vez de “Avançada” invadir as plataformas digitais e ficar muito bem posicionada entre os streams mais baixados. Em parceria com, Kevinho fez feat em “Só Você” e depois chamou opara mais um lançamento, desta vez em “Se Ferrou”. Mas Kevinho também quis gravar um hit com uma mulher e convidouque usou toda sua sensualidade em “Desce com Pressão”. Para fechar o ano, chegaBruninha, junto com Tierry.



Ouça o podcast 'É Hit', com João Lima Neto:



Powered by RedCircle

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit