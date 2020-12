Dennis faz ensaio natalino com esposa e filhos; veja imagens

Para encerrar o ano de 2020, o produtor musical Dennis realizou um ensaio especial de Natal ao lado da família. As imagens foram feitas junto da esposa Bárbara, das filhas Lara, Tilia e do pequeno de 1 ano e 9 meses, Dennis (Zinho).

“Ano difícil, muitas perdas, incertezas, sem shows, ficar longe de fazer o que mais amo tem sido complicado. Nunca vou me acostumar. Por outro lado, tirei umas férias e pude entender como é a vida dos artistas gringos: eles fazem turnê durante um tempo, uma temporada, depois ficam parados cuidando da família e de outros negócios. Na quarentena me dediquei muito a família, as redes sociais, me aperfeiçoei em programas de produções, cuidei dos negócios e fiz várias ações para o meu público, como as lives, remixes e por aí vai. Posso falar que me adaptei ao momento. Espero que 2021 toda a população seja vacinada para voltarmos a trabalhar, com todos em segurança”, avaliou Dennis.



Veja ensaio:



Legenda: Filho mais novo de Dennis tem um ano e nove meses Foto: Foto: Eduardo Carvalho Legenda: Dennis ao lado das filhas adolescentes Lara e Tilia Foto: Eduardo Carvalho Legenda: Produtor musical Dennis ao lado do filho mais novo Foto: Eduardo Carvalho

O carioca, recentemente, superou a incrível marca de 1 bilhão de visualizações no YouTube e lançou “Dennis das Antigas”, com os principais clássicos do funk assinados por ele em mais de duas décadas de carreira. Percursor na mistura do funk com a música eletrônica, ele tornou-se um dos artistas mais proeminentes da cena brasileira, empreendendo o estilo que veio das comunidades e conquistando o topo das paradas. Sua versatilidade, aliada à criatividade, atraiu diversas parcerias com grandes nomes de diferentes ritmos da música brasileira, tais como: Marília Mendonça, Maiara e Maraisa, Kevinho, Wesley Safadão, Kevin O Chris, Thiaguinho, Dilsinho, Cláudia Leitte, Buchecha e muitos outros.

