Cearense Ricardus lança "O Cara da Alexa"; Wesley Safadão inclui música em repertório

O nome é novo, mas bastou uma música para estourar no meio forrozeiro. "O Cara da Alexa", na voz do cearense Ricardus, 22, já foi inserida no repertório de nomes como Wesley Safadão. "O que Alexa mandar todo mundo vai fazer", diz a primeira estrofe da canção.

Na levada do piseiro — gênero derivado do forró — a música brinca com a voz robótica da assistente virtual desenvolvida pela Amazon. A composição e de autoria de Jujuba, Ricardus, Bruninho Moral, Hiago Nobre e Romim Mata.

Ricardus começou na música aos seis anos. Com raízes no bairro Benfica, ele foi influenciado musicalmente pelos pais. "Também tive uma grande influência do meu padrasto. Tenho uma gratidão por eles. Pegava violão, depois passei para o cavaquinho. Hoje, toco sanfona, guitarra, de tudo um pouco".

Escute a canção:



Segundo Jujuba, a composição nasceu após um encontro dos demais compositores com Ricardus. "A gente se reuniu na minha casa do Iguape (CE). Lá, é tudo automatizado pela Alexa. Ficamos brincando com a voz e despertamos para escrever algo sobre aquilo. Não conseguimos fazer naquele primeiro momento. Fomos para o estúdio e deu certo. O negócio viralizou em um dia".

Ricardus é o primeiro artista da nova produtora de gerenciamento de artista do compositor Jujuba — nomeada por Acertei Produções. Nesta semana, o cantor lançou um álbum com 11 canções inéditas e duas regravações.

Ouça o podcast 'É Hit', com João Lima Neto:



