Cantor Leonardo e família comemoram cura após Covid-19; filho descarta reinfecção

O cantor sertanejo Leonardo, 57, anunciou na manhã deste sábado (19), em seu perfil do Instagram, que ele e a família estão recuperados da Covid-19. Além dele, estavam doentes sua esposa, Poliana, e a sogra. Um de seus filhos, o também cantor Zé Felipe também descartou reinfecção.

Pelas redes sociais, Leonardo havia comunicado no dia 8 de dezembro sobre a contaminação pelo novo coronavírus. Naquele momento, ele tinha acabado de se curar de uma dengue.

Na quinta (17), o cantor Zé Felipe havia informado que poderia estar com Covid pela segunda vez. Ele já havia recebido resultado positivo para a doença em meados de setembro, sem ter desenvolvido sintomas.

Na noite desta sexta (18), no entanto, ele voltou às redes sociais para avisar que, na verdade, não foi reinfectado. O cantor disse que deu positivo o exame de sangue feito em Goiânia, mas que, ao realizar novos testes (outro de sangue e um do tipo PCR), foi confirmado que ele não está mais com a doença.

Na noite desta sexta, o ator Marcio Garcia, 50, confirmou, em suas redes sociais, a morte de seu pai, em decorrência da Covid-19 Carlos Alberto Tavares Machado estava internado desde o mês passado em um hospital em Juiz de Fora (MG).

Segundo o ator, Machado apresentou melhoras e retrocessos nas últimas semanas, mas acabou não resistindo às complicações causadas pela doença. "Minha fé foi testada mais do que nunca. Às vezes não entendo o propósito de Deus. Mas ele é misericordioso, sábio e age da maneira certa", afirmou Garcia no Instagram.

Também morreu em decorrência da Covid, nesta semana, a atriz Christina Rodrigues, 57, conhecida pelo programa Zorra. Ela estava internada na enfermaria da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Tijuca com sintomas graves e dificuldades para respirar, e aguardava uma vaga para ser transferida a um leito de CTI (Centro de Terapia Intensiva).

Ouça o podcast 'É Hit', com João Lima Neto:



Powered by RedCircle