Batista Lima é diagnosticado com Covid-19; cantor realiza tratamento em Salgueiro (PE)

Nome conhecido nacionalmente pela passagem na banda Limão com Mel, o cantor Batista Lima foi diagnosticado com Covid-19. Desde o último sábado (12), ele a esposa — também com exame positivo da doença — seguem em tratamento.

Em Salgueiro (PE), o cantor realiza isolamento social e recebe acompanhamento médico. "Estamos no meio da batalha e temos anjos de Deus ao nosso lado. Gratidão Drª.Patrícia Belfort pelo seu profissionalismo e sua positividade diante esses dias de luta que eu e minha esposa estamos passando", declarou o forrozeiro no Instagram.



Ouça o podcast 'É Hit', com João Lima Neto:



Neste sábado (19), o casal passou por revisão médica com novos exames.

Powered by RedCircle