Após reeducação alimentar, Marília Mendonça revela barriga sequinha

A sertaneja Marília Mendonça voltou a mostrar o novo estilo de vida em uma foto nos stories do Instagram, exibindo a barriga sequinha na manhã desta terça-feira (15). Desde o início do ano, a cantora sertaneja, de 25 anos, vem investindo em uma dieta de jejum intermitente e em uma rotina de exercícios intensa para perder peso depois de dar à luz o filho Léo.

Na postagem na rede social, Marília posou com a blusa levantada em um espelho do banheiro de sua casa, mostrando o resultado da reeducação e aproveitando para fazer propaganda de seu último lançamento: a música "Leão", parceria com o rapper Xamã.



Logo após a gravidez, ela reclamou nas redes socias do estado da pele. "Eu voltei para o esquema da reeducação alimentar. Agora é reeducar esse estômago mal-educado tudo de novo. Esse organismo mal-educado. Estou com a pele horrível, com o organismo desregulado. Vou continuar postando aqui para vocês".

