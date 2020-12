Aos 89 anos, Genival Lacerda tem melhora após uma semana internado na UTI com Covid

O cantor Genival Lacerda segue internado com Covid-19 em um hospital de Recife, em Pernambuco, mas apresentou uma melhora nos últimos dias. De acordo com nota da assessoria de imprensa do artista divulgada nesta quarta-feira (9), ele teve evolução e "tem quadro clínico animador".

"Genival Lacerda, de 89 anos, segue internado na UTI. Segundo os médicos, o cantor continua em constante evolução, com as taxas normais e sem febre. O artista, que está se tratando contra a Covid em hospital na capital Pernambucana, tem quadro clínico animador. Vamos continuar em orações para o restabelecimento da saúde de Genival", dizia o boletim.

Internado na UTI desde o último 30 de novembro para cuidados especializados, Genival apresentou pressão arterial e taxas normalizadas, além da cessão da febre. Ainda de acordo com a assessoria, que publicou a novidade no Instagram do artista, essa melhora refletiu na redução de sedação.

Na semana passada, o filho do cantor, João Lacerda, afirmou nas redes sociais que o pai procurou ajuda médica após passar mal. “Verificaram que ele estava com dificuldade em respirar e logo foi para o balão de oxigênio! O resultado do exame testou positivo para a covid, e o pulmão está comprometido”, escreveu.

Genival Lacerda já havia passado pelo hospital da capital pernambucana e sido internado após sofrer um AVC, em maio deste ano. Recuperado, ele teve alta três dias depois de ser internado.

Foto: Reprodução / Instagram

