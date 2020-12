Anitta, Luísa Sonza e Pabllo Vittar lançam single 'MODO TURBO'; VEJA

As artistas Anitta, Luísa Sonza e Pabllo Vittar lançaram o clipe e a música 'MODO TURBO' na noite da última segunda-feira (21). Até a publicação desta matéria, o vídeo no YouTube tinha mais de três milhões de visualizações.

Confira o clipe de 'MODO TURBO'

As cantoras já haviam anunciado o 'feat' — como são conhecidas as parcerias no mundo musical — há alguns dias. Antes da divulgação do clipe, as três também compartilharam fotos dos looks utilizados na gravação para animar os fãs.

Legenda: Anitta, Sonza e Pabllo em 'MODO TURBO' Foto: Reprodução

No clipe, o trio aparece como personagens de um jogo de videogame, com figurinos futuristas e cenários tecnológicos.

É a primeira vez que as três cantoras participam do mesmo single. Anteriormente, elas já tinham lançado outras músicas juntas. Como, por exemplo:

Na Sua Cara - Pabllo Vittar e Anitta, em 2017 (com Major Lazer e Diplo)

Garupa - Pabllo Vittar e Luísa Sonza, em 2019

Combatchy - Luísa Sonza e Anitta (com Lexa e MC Rebecca), também em 2019.

A direção do clipe é assinada pela dupla Alaska, formada por Gustavo Moraes e Marco Lafer. Os diretores são responsáveis também pelo videoclipe de 'Are U Gonna Tell Her' da Tove Lo com MC Zaac.