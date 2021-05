Serviço online gratuito atende pais e responsáveis por crianças com problemas comportamentais

A partir do dia 24 de maio, pais e responsáveis de crianças de 4 a 7 anos, que apresentem comportamentos conhecidos como "birra", desobediência, teimosia e agressividade, poderão participar do Projeto Aprendendo sobre Filhos (PASF). A ação é uma iniciativa do curso de Psicologia do campus de Sobral da Universidade Federal do Ceará (UFC) e acontecerá de forma online, em dez encontros, para auxiliar no relacionamento com os pequenos. As inscrições para as 25 vagas disponíveis estão abertas até 14 de maio no site da iniciativa.

Após efetuar a inscrição, os responsáveis passarão por uma análise de perfil e depois receberão um convite via e-mail para confirmar a participação, além de receber o link de acesso aos encontros. As reuniões acontecerão sempre às segundas-feiras, de 18h às 19h30, via aplicativo Google Meet. O encerramento está previsto para o dia 26 de julho de 2021.

Habilidades parentais

A ação será ministrada pela professora Darlene Moura em parceria com os alunos do curso. “O projeto possibilitará o aprimoramento das habilidades parentais, bem como favorecerá o processo de autoconhecimento acerca de como os pensamentos e emoções influenciam a forma dos pais se relacionarem com os filhos”, explica a coordenadora.

O objetivo do PASF é auxiliar os pais e responsáveis a ter uma melhor convivência com as crianças por meio da metodologia teórico-prático-vivencial, de modo que serão priorizados os conhecimentos prévios e as experiências cotidianas dos participantes.

Darlene Moura Doutora em Psicologia, professora do Curso de Psicologia da UFC - Sobral, coordenadora do Projeto Aprendendo Sobre Filhos (PASF) Serão utilizados recursos como discussão teórica, reflexões, psicoeducação sobre recursos e técnicas que podem ser utilizados na interação pais e filhos, debate de situações-problemas, propostas de atividades práticas de registros de pensamentos e treino das habilidades aprendidas nos encontros”

Os comportamentos que devem se enquadrar na iniciativa, segundo a psicóloga, são descumprir regras ou acordos previamente estabelecidos, bater em colegas, desobedecer figuras de autoridade como pais e professores e ter acesso de raiva em momentos de frustração.

Serviço

Projeto Aprendendo sobre Filhos (PASF)

De 24 de maio a 26 de julho

Às segundas-feiras, de 18h às 19h30

Via Google Meet

Inscrições até 14 de maio