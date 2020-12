Sem contato com a família há 22 anos, paciente do HSM reencontra familiares com ajuda do hospital​

Após 22 anos sem nenhum contato com familiares, e vivendo em situação de vulnerabilidade, o paulista Gabriel Donizeti Appolinário, de 49 anos, que andava pelas ruas de Fortaleza, reencontrou os parentes na última sexta-feira (4). O encontro só foi possível com a ajuda do Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM), que, por meio do Núcleo de Serviço Social, deu início a buscas incessantes pela família de Gabriel.

O homem deu entrada no Hospital de Saúde Mental depois de ser encontrado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Ceará. Ele estava desorientado e vagando pelas ruas de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e se encontrava em situação de rua e sem documentação.

Apesar de ser constatado pela equipe médica do HSM que Gabriel não tinha perfil para ser hospitalizado, ele ficou aos cuidados do Serviço Social da instituição. “As minhas colegas do Serviço Social avaliaram e tentaram colher informações, mas Gabriel ainda estava muito desorientado. Então, diante do quadro, foi solicitado que o hospital acolhesse mesmo sem perfil para internação”, conta Veridiana Ferreira, assistente social responsável pelo caso. A decisão foi tomada por, naquele momento, não ter vagas em abrigos sociais disponíveis.

Foram três meses de acompanhamento e escutas até que Gabriel começasse a se recordar de fatos que levassem a assistente social até seus familiares. “Gabriel relatou que tinha estudado em uma escola, no interior de São Paulo. E aí, diante dessa fala, foi entrado em contato com a direção dessa escola e buscamos sensibilizar essa direção, que encontrou dois alunos com o mesmo nome de Gabriel”, relembra Veridiana. Ele também chegou a relatar nome de alguns familiares e outras informações que guiaram a equipe nessa busca.

Legenda: Foram três meses de acompanhamento e escutas até que Gabriel começasse a se recordar de fatos que levassem a assistente social, Veridiana Ferreira, até seus familiares. Foto: Ascom HSM

Contato com a família

Quando a assistente social entrou em contato com um dos dois nomes repassados pela escola, descobriu que ele estava desaparecido há cerca de 22 anos. E mesmo com toda a emoção do primeiro contato, os familiares ainda desconfiaram da identidade.

“Só foi realmente aceito que era mesmo o irmão perdido, quando Gabriel mostrou uma marca de nascença branca e ainda falou que o pai tinha uma da mesma forma, logo o irmão começou a se emocionar e constatar que era realmente Gabriel, seu irmão perdido”, relata a assistente social.

“Após encontrar eles começamos a fazer vídeo chamadas, para fazer Gabriel se reaproximar dessa família e consequentemente de sua história”, destaca Veririana Ferreira.

O encontro com o irmão de Gabriel, Rafael Apolinário, aconteceu na sexta-feira , em São Paulo com ação conjunta entre o Serviço Social de Jacareí - cidade onde a família reside - e a Assistencia Social do HSM. A assistente social Veridiana que fez questão de levar o paciente e ver o desfecho dessa história. “A viagem foi tranquila. Fomos mostrando coisas para Gabriel que pudessem facilitar nesse reencontro com seus familiares”, aponta. Agora, o homem passará a conviver com o irmão, sobrinhos e o pai.

Situações do cotidiano

De acordo com Maria Delfino, coordenadora do Serviço Social do HSM, o corpo de 18 assistentes sociais do hospital tem contato com histórias como a de Gabriel diariamente. "O hospital tem a politica de enfatizar a dignidade humana. Então essas pessoas são acolhidas, são ouvidas, vão ser respeitadas. E a partir daí, a equipe, na sua especificidade, vai em busca de fazer essa escuta para que, no momento do paciente, a gente possa identificar recursos que nos deixem chegar até a família, ao contexto de origem dessa pessoa", explica a coordenadora.

Entre os meses janeiro e dezembro deste ano, apesar do contexto de pandemia, o Serviço Social do HSM conseguiu localizar parentes de 17 pacientes sem identificação que estavam internados e sem contato com familiares. Todos foram reinseridos nas famílias.