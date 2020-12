Sabiaguaba recebe corrida solidária de 24h com paratletas para promover Natal solidário

O projeto “1.000 KM pela vida” ganha a segunda edição em menos de seis meses. A ação solidária surgiu com o objetivo de arrecadar alimentos, produtos ou serviços para instituições e comunidades carentes.

Dessa vez, o percurso será realizado na Praia da Sabiaguaba. Partindo com proposta diferenciada, o propósito é promover um Natal solidário que ajudará instituições selecionadas, além da inclusão de paratletas deficientes visuais e amputados.

O projeto é idealizado pelo triatleta Igor Chacon em parceria com os atletas Maurício Leão, Dicson Falcão e Leandro Gadelha.

Percurso

Legenda: A inscrição é realizada através das redes sociais e exige doação de pelo 20 cestas básicas Foto: divulgação

A ação dará início no dia 12 de dezembro, às 9 horas, e vai até o dia 13, também às 9h. Serão 24 horas pedalando e correndo com revezamento dos atletas. Em um trajeto estudado para transformar cada quilômetro em alimento, a corrida também foca na sustentabilidade, com um apelo para a sociedade em defesa da preservação do local, principalmente a retirada de lixos das dunas.

Para os que desejam participar, a inscrição é pelo Instagram do evento, com a doação de pelo 20 cestas básicas.

As instituições contempladas pela iniciativa serão: Adesul, Casa do Amigo Jesus, Escolinha Sol e Instituto Nova Criação. O projeto ainda prevê uma live de lançamento para abordar os temas: solidariedade, inclusão social e sustentabilidade.

Serviço

Corrida 1.000 KM pela vida

Largada: 12 de dezembro

Chegada: 13 de dezembro

Local da largada: Praia da Sabiaguaba (Posto Santa Rosa)

Horário de largada e chegada: 9 horas