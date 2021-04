Projeto social realiza campanha de doações para cirurgias de crianças com problemas de visão

O Centro de Aperfeiçoamento Visual Ver a Esperança Renascer (Caviver) promove arrecadação de doações financeiras para a realização de cirurgias de crianças diagnosticadas com problemas de visão. A meta é alcançar em torno de R$ 207 mil para consertar ou comprar equipamentos e desafogar a fila de espera, de 68 cirurgias, que se formou devido à pandemia de Covid-19.

Para doar, basta realizar um Pix com a chave missaocaviver@gmail.com, uma transferência bancária ou pelo cartão de crédito no link.

O Hospital de Olhos Caviver, espaço onde o projeto acontece, atende de forma gratuita crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, em sua maioria com catarata, de todo o Nordeste e socialmente desfavorecidas. Por isso, todos os custos são pagos com o que a instituição recebe de doação de pessoas físicas e jurídicas.

“Lá dentro do hospital, para a gente manter os atendimentos, manter as cirurgias, precisa de muitos equipamentos. Uma cirurgia no olho é uma coisa muito cara e os oftalmologistas já fazem o seu honorário gratuito. Mas existe o custo de internet, de energia, de insumos, de equipamento, de uma recepcionista, de um enfermeiro, tudo isso é pago pelo projeto”, informa a médica oftalmologista e voluntária, Paloma Verçosa.

Como forma de auxiliar a arrecadação, durante todo o mês de abril, os artistas Ítalo Poeta e Ana Clara Rocha estão realizando lives em seus perfis de Instagram e Youtube, às 13h e às 19h, para divulgar o trabalho realizado pela instituição. Outra ação prevista dentro da campanha em prol do Hospital dos Olhos é a Mega Live Exército de Deus Dia das Mães, edição especial Caviver, que será realizada no dia 4 de maio, às 19h, no canal oficial do Exército de Deus no Youtube.

No ano passado, por causa da pandemia, a clínica precisou ficar fechada, o que atrasou a realização das cirurgias. Neste ano, os atendimentos continuam, mas de forma reduzida para evitar aglomerações. Mesmo com a campanha de arrecadação, a médica alerta para a necessidade frequente de doações para que o projeto continue acontecendo. “A nossa campanha pontual é para isso, mas continuamente a gente precisa de apoio mensal, aqueles doadores que doam todo mês, porque todo mês chegam mais crianças”.

Legenda: Dra. Islane Verçosa, fundadora do projeto, realizando procedimento cirúrgico gratuito em criança com catarata Foto: Arquivo pessoal

Aliado a isso, o Caviver criou o Programa Visão Solidária, coordenado por Paloma Verçosa, há dois anos. A iniciativa consiste no atendimento oftalmológico mediante pagamento de um valor solidário, que é totalmente revertido para o projeto.

Abril Marrom

A campanha Abril Marrom tem como missão conscientizar a população acerca da cegueira e dos métodos de prevenção de diversas doenças, como catarata, glaucoma, retinopatia diabética, degeneração macular relacionada à idade (DMRI) e a cegueira infantil, que acometem mais de 6 milhões de pessoas no Brasil.

“O Abril Marrom é um mês de conscientização a prevenção a cegueira porque a maioria das pessoas que ficam cegas poderiam não estar cegas, caso elas tivessem descoberto mais cedo e tratado precocemente. Então a nossa campanha é para que as pessoas vão ao oftalmologista fazer exames de rotina, não deixar de cuidar da saúde ocular”, aconselha Paloma.

Em relação às crianças, o objetivo também é conscientizar os pais e os pediatras a iniciar o acompanhamento oftalmológico nos pequenos desde o Teste do Olhinho, uma triagem básica para detecção do eixo visual no recém-nascido. O exame é simples, sem dor e sem toque, realizado por meio da emissão luminosa via oftalmoscópio direto para a detecção de possíveis comprometimentos na visão.

Legenda: Consultório para atendimentos no Hospital de Olhos Caviver Foto: Arquivo pessoal

Projeto Caviver

O Hospital de Olhos Caviver é uma Organização da Sociedade Civil, fundado pela médica Islane Verçosa, cujo objetivo é prevenir a cegueira infantil, diagnosticar, tratar e reabilitar crianças com baixa visão e que estão desfavorecidas socialmente, por meio de atendimento clínico ou cirúrgico especializado gratuito.

Desde 1992, o projeto social transformou a vida de milhares de crianças no Ceará e Estados do entorno, possibilitando, por meio de atendimento humanizado, a reintegração familiar e social que melhora a relação da criança com o que está ao seu redor.

Mais informações

Mega Live Exército de Deus Dia das Mães edição especial Caviver

4 de maio (terça-feira), às 19h.

Transmissão no canal oficial do Exército de Deus no Youtube.

Dados para transferência bancária:

Banco do Brasil

Ag: 3473-8

CC: 32314-4

CAVIVER - Centro de Aperfeiçoamento Visual Ver A Esperança Renascer

CNPJ: 08.222.387/0001-32