Pacientes recebem alta no último dia do ano e passam réveillon com a família

O réveillon ganhou um significado ainda maior para duas famílias do interior do Ceará. Irismaine Silva, 34, natural de Capistrano, e Luiz Pereira, 72, de Pacajus, receberam alta do Hospital Estadual Leonardo da Vinci (HELV), nesta quinta-feira (31), e vão passar a virada do ano em casa.

Irismaine é autista, e passou 20 dias internada por Covid-19 na Unidade Hospitalar. "Temos um cuidado especial com ela. Quero agradecer ao Hospital Leonardo Da Vinci por ter cuidado dela. Minha gratidão a todos os profissionais deste hospital. Hoje ela está saíndo e vai virar o ano junto conosco", disse emocionada a irmã, Irislândia Silva, 36.⁣



A paciente foi recebida com palmas, muito carinho e emoção (confira no vídeo), por parte da família e dos profissionais de saúde que dela cuidaram durante o período de internação.

Luiz Pereira foi operado da próstata na última terça-feira e hoje, deve ir à cidade natal. "Estou feliz. Neste momento agradeço às enfermeiras, aos técnicos, a todos que me apoiaram aqui", relatou.

