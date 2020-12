Hospital Leonardo da Vinci apresenta peça de Natal para crianças internadas

Pacientes infantis do Hospital Estadual Leonardo Da Vinci (HELV), em Fortaleza, foram surpreendidos com uma peça teatral produzida por profissionais da unidade, nessa sexta-feira (25). "Um Conto de Natal" levou às crianças internadas histórias encenadas por fadas, bruxa, príncipe e princesa, além do Papai Noel, que distribuiu brinquedos após o término da esquete.

De acordo com a coordenadora de Enfermagem do Centro Cirúrgico e idealizadora da peça, Cíntia Lima, a programação arrancou sorrisos e lágrimas de emoção de crianças e acompanhantes.

"Levar um pouco de alegria a essas crianças é mais que um ato solidário, é um ato de amor, ainda mais em um período tão lindo como o Natal", complementou.

Kits

Já os adultos que estão recebendo cuidados médicos no HELV receberam kits de higiene pessoal e fraldas geriátricas.

Mesmo atendendo pacientes com Covid-19, o Leonardo da Vinci realiza cirurgias eletivas desde o mês de outubro. Segundo a unidade, quase 1500 procedimentos foram feitos em dois meses, em múltiplas especialidades, como otorrinolaringologia, urologia e geral.