Feira online estimula o Empreendedorismo de jovens em exposições

A Agência de Desenvolvimento Econômico Local (Adel) realiza a terceira edição da Feira de Empreendedorismo e Protagonismo Social de 15 a 17 de dezembro. A programação será totalmente virtual, nos perfis da Agência no Instagram e Youtube.

O destaque da edição é a palestra do educador, antropólago e folclorista brasileiro Tião Rocha. Além disso, o evento traz exposições on-line dos negócios de jovens empreendedores assistidos pela Adel, bem como palestras ao vivo, painéis e apresentações de grupos culturais.

Seleção

Para a exposição, estão sendo selecionados 50 jovens dos municípios cearenses de Apuiarés, Caucaia, Fortaleza, General Sampaio, Paracuru, Pentecoste, São Luís do Curu, São Gonçalo do Amarante, Tejuçuoca, Trairi e Umirim, que são beneficiados pelo Programa Jovem Empreendedor Rural (PJER) da organização.

Um site deve ser criado para disponibilizar os produtos e serviços dos selecionados, muitos dos quais já trabalham online. A Adel dará o suporte na digitalização dos materiais e na criação de perfis profissionais para facilitar a exposição na página.

“Queremos que esses jovens rurais tenham a possibilidade de crescimento para que, em um contexto de pós pandemia, eles encontrem estratégias e alternativas para continuar expandindo seus negócios e, sobretudo, atuando como protagonistas nas suas comunidades”, explica a diretora de programas da Adel, Aurigele Alves.

A participação é gratuita, bastanto apenas as inscrições para participar das salas criativas no link bit.ly/33RuFao.

Confira a programação:

15/12 Terça-feira

– 18h: Abertura oficial do evento (Fala do Diretor Executivo da Adel; Coordenação do Evento; e, parceiros), lançamento da Feira Virtual (Hotsite com empreendimentos)

– 19h30: Palestra “Negócios de Impacto Social e empreendedorismo de jovens” (Convidado: Gláucio Gomes)

16/12 Quarta-feira

– 14h às 16h: Sala Criativa 1: Estratégias de Vendas na Pandemia (Facilitadora: Bia Lopes)

– 18h: Live artística no Instagram

-19h: Painel com Empreendedores Rurais (Participantes: Jovem Adel; Acreditar e Social Brasilis, mediação: Aurigele Alves)

17/12 Quinta-feira

– 14h às 16h: Sala Criativa 2: Como os empreendedores/as podem ampliar sua rede? (Facilitadora: Sâmila Braga)

– 18h: Live artística no Instagram

– 19h: Palestra de encerramento “Atuação dos jovens rurais pós-pandemia”. Convidado: Tião Rocha.

Horário: Programação variando entre 14h às 20h