Criança que precisava de cirurgia há 5 anos é submetida a procedimento e vai passar o Natal em casa

Ter os parentes reunidos no Natal, depois de um ano tão cheio de dificuldades como tem sido 2020, é o desejo da família da criança Francielli Fernandes que se tornou realidade. A menina de oito anos desde os três anos precisava passar por uma cirurgia para fechamento de comunicação interatrial, uma cardiopatia congênita. No dia 9 de dezembro, ela foi submetida ao procedimento no Sistema Único de Saúde (SUS) e recebeu alta na noite do último sábado (19), depois de dez dias internada. Francielli foi a primeira criança a realizar esse tipo de cirurgia no Hospital do Coração do Cariri (HCC), em Barbalha.



A cirurgia foi realizada no último dia 9, mas a busca por esse procedimento vem de bastante tempo. Desde que a menina tinha três anos de idade que a família humilde, de Sitio Juazeiro, em Missão Velha, tem trilhado essa trajetória.



“Essa busca vem desde que ela tem três anos de idade. Nós começamos aqui por Barbalha e aí a doutora transferiu a gente para Fortaleza, passou um ano que eu vinha atrás dessa cirurgia em Fortaleza, mas nunca deu certo”, conta o agricultor Francisco Fernandes, pai da garota, que esteve ao lado da filha durante toda essa jornada.



Apenas esse ano, em meio à pandemia, foi que a família conseguiu chegar ao acompanhamento médico que levou Francielli até a cirurgia de fato.

“Um médico daqui e Missão Velha me passou para um doutor de Barbalha, que falou que eles estavam montando uns equipamentos e que a cirurgia da minha filha seria feita em Barbalha através do SUS”, relata o agricultor. “Eu pude respirar, porque durante todo esse tempo a gente viveu em uma vida angustiante”, completa

Com a cirurgia bem sucedida e com a criança recebendo alta depois de 10 dias, otoma conta da família, dando um significado ainda mais importante para o período natalino. “Graças a Deus, estou feliz com essa cirurgia, sou um pai realizado, vou passar o Natal com ela em casa e não tem como está mais feliz que isso”, enfatiza o pai, emocionado, que foi buscar a filha na noite do último sábado (19) no HCC.Francielli foi a primeira criança a passar por uma cirurgia cardíaca pediátrica no HCC. Desta forma, o hospital inicia um novo momento, no qual a equipe de cirurgias cardiovasculares junta-se à da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica e passa a oferecer as cirurgias para o tratamento de doenças cardíacas congênitas em crianças.

Antes, para a realização de procedimentos de tal complexidade, como cirurgias e tratamentos de patologias cardíacas, era necessário o deslocamento de crianças e adolescentes para Fortaleza.