Bebês prematuros internados na UTI fazem ensaio fotográfico de Natal em Fortaleza

O presente de Natal deste ano chegou mais cedo para as 26 famílias que receberam os registros dos filhos recém-nascidos internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e na Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA), no bairro Messejana, em Fortaleza. A sessão foi realizada no último dia 9, com os bebês prematuros vestidos com um babador e um gorro de Papai Noel. As fotografias começaram a ser entregues no dia 16 de dezembro.

O ensaio, idealizado pela equipe multiprofissional do Centro de Terapia Intensiva Pediátrica (Cetip) do HGWA, faz parte de um projeto de humanização feito na unidade. “A gente busca trazer essa humanização por ser UTI e pelo público da unidade neonatal. Como equipe multiprofissional, demos continuidade com a iniciativa da sessão de fotos”, coloca Sara Mascarenhas Crispim, psicóloga da Unidade de Cuidados Especiais (UCE).

Com o tema “Respeite minha historinha”, a sessão de fotos deve servir como lembrança dos pequenos para a posterioridade. “A gente entende que é necessário um registro do início da vida sobre tudo o que aconteceu com aquele sujeito, pelas demais comorbidades e adversidades que as crianças da neonatologia passam, já que a maioria é prematuro extremo e tem muitos agravos com o decorrer da internação”, detalha Sara.

“A gente pensou na temática do Natal e, já que estamos em dezembro, seria um presente mesmo. As famílias amaram. De baixa renda, muitos [familiares] não têm a possibilidade de ter um registro, pois têm dificuldades de traslado ou não possuem celular para a foto, além das regras de higienização da UTI”, explica a psicóloga.

A profissional salienta que as fotos foram realizadas cumprindo todo um protocolo de cuidados. “A gente pediu um termo de consentimento para os pais, a fim de respeitar todas as regras jurídicas, institucionais e sanitárias”, pontua.

Fotógrafa convidada para o projeto, Alcynar Souza conta que também seguiu um rígido protocolo para realizar o ensaio. “Fui orientada a não deixar a câmera nos locais, não pegar nas crianças, tanto para não me contaminar e nem contaminar elas ou algum setor”, diz.

Alcynar relembra que já fez um estágio curricular na mesma unidade do Hospital. “Me senti muito honrada em viver essa experiência desafiadora, pelo contexto dos bebês, mas muito bonita também. Foi muito especial”.

Surpresa

A foto do filho Nícolas foi uma surpresa para a mãe e dona de casa Magna Rodrigues, de 22 anos. A criança nasceu aos cinco meses de gestação e desde então, há cerca de quatro meses, está internada na UTI Neonatal.

“Eu não esperava por esse presente, mas fiquei muito feliz. Queríamos mesmo que ele estivesse com a gente no Natal e no Ano Novo, mas como não vai ser possível, vamos esperar pela saída dele”, relata a mãe, que faz diariamente o percurso de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), para amamentar Nícolas no HGWA.