Ação realiza Natal solidário para moradores em situação de rua no Centro de Fortaleza

A Praça do Ferreira, no Centro da Capital recebe no próximo sábado (12), a partir das 16h, a 3ª edição do Projeto Roda Solidária, promovido por um grupo de capoeiristas com o objetivo de entregar doações para moradores em situação de rua.

Serão doados materiais de higiene pessoal, roupas, cobertores, sandálias e, além disso, haverá apresentações de danças como roda de capoeira, samba de roda e maculelê. Todo o material é arrecadado pelos integrantes dos mais de 20 grupos que integram o projeto.

Segundo Cláudio Henrique, contra mestre e idealizador do projeto, todo mês de dezembro os organizadores se unem para angariar os materiais que serão doados no natal solidário das pessoas em situação de vulnerabilidade que vivem na praça.

A ideia do projeto nasceu depois que um amigo do capoeirista ficoi em situação de rua e ele passou a ouvir histórias dos moradores na praça.

"Um amigo meu ficou em situação de rua e eu passei a frequentar a praça e ter acesso a ele e aos outros. Lá ouvi histórias que me chamaram atenção. Eles me falavam dos sonhos de ser advogado, psicólogo e me veio a ideia de fazer algo por eles", afirma Cláudio Henrique.

"Em 2018 surgiu a primeira edição e no ano passado foi melhor ainda. Estamos apostando nesta edição de 2020 que seja muito melhor apesar do problema da pandemia. Acreditamos que será um sucesso, conclui