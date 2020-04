Ceará registra 55 mortes e um total de 1.425 casos confirmados de Covid-19 nesta quinta-feira (9)

Já são 1.425 óbitos no Ceará em consequência da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Do total, 55 mortes foram registradas apenas em Fortaleza, segundo dados disponíveis na plataforma digital IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), na última atualização, nesta quinta-feira (8), às 14h.

Somente na quarta-feira (8), 13 mortes foram contabilizadas no Estado, o maior desde o início da pandemia no Ceará. A alta supera a ocorrida entre os dias 1 e 2 de abril, quando o número saltou de 9 para 21 mortes. Ao todo, 45 cidades cearenses já registraram óbitos.

A Sesa ainda contabiliza 6.462 testes realizados, no universo de 10.019 casos suspeitos. Segundo boletim da Rede CoVida, iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o estado pode ser o primeiro estado a alcançar o pico da doença no Brasil.