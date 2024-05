Xodó da Gente: North Shopping Fortaleza prepara junho com forró, quadrilha e festa

A partir do dia 2 de junho, os amantes da cultura nordestina têm um encontro marcado no North Shopping Fortaleza durante todo o mês para celebrar o período junino.

As noites de domingo da praça de alimentação do shopping receberão, no Palco Nortão, apresentações musicais com artistas renomados, como Suzy Navarro, ex-vocalista das bandas Líbanos, Forró Real e Caviar com Rapadura. Além disso, serão realizadas apresentações de quadrilhas juninas e brincadeiras típicas para as crianças aos sábados. Todas as ações são gratuitas.

Realizada todos os anos, a celebração das festividades de São João do North Shopping Fortaleza junta o período junino com o Dia dos Namorados, que acontece no mesmo mês. No dia 12 de junho, o espaço receberá a apresentação de Laninha Show, para celebrar a data dos casais.

A celebração do São João no shopping busca apresentar o compromisso com a cultura local, promovendo um espaço no qual as tradições podem ser vividas e apreciadas por pessoas de todas as idades.

“A iniciativa do North Shopping Fortaleza não apenas entretém, mas também educa e preserva a rica herança cultural nordestina. As nossas expectativas para o São João do North Shopping Fortaleza em 2024 estão elevadas, com o evento prometendo ser uma grande celebração da cultura nordestina durante todo o mês de junho. A decoração temática transforma o ambiente, transportando os visitantes para o clima festivo das cidades do interior do Nordeste”, salienta o superintendente do North Shopping Fortaleza, Douglas Russo.

Confira a programação do mês:

Xodó da Gente - Palco Nortão

Ivanildo Soares (02/06): forró tradicional;

Cyro Lima (09/06): tributo a Luiz Gonzaga;

Laninha Show (12/06)

Hérika Pop (16/06): forró das antigas;

Banda Brasilis (23/06): forró tradicional e pé de serra;

Suzy Navarro (30/06).

Xodózinho da Gente - Programação infantil (aos sábados):

01/06: pescaria, bola na lata e jogo das argolas, distribuição de pipoca e pintura facial;

pescaria, bola na lata e jogo das argolas, distribuição de pipoca e pintura facial; 08/06: oficina de tiara e gravatinhas de São João e recreação com atividades juninas;

15/06: pescaria, bola na lata e jogo das argolas e pintura facial;

29/06: quadrilha infantil e camarim fashion.

Serviço: