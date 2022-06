Voo que saiu de Londres faz pouso forçado em Fortaleza devido a 'passageiro indisciplinado'

Um voo que saiu de Londres com destino ao Rio de Janeiro teve de fazer um pouso forçado no Aeroporto Internacional de Fortaleza por conta de um "passageiro indisciplinado" no fim da tarde desta quinta-feira (30).

Não se sabe o que o cliente teria feito para causar o desconforto na tripulação e o desvio de rota. A companhia aérea é a British Airways.

O pouso ocorreu às 17h33, segundo a Fraport, empresa administradora do aeroporto da Capital cearense. Segundo a nota, o pouso foi motivado por "regulamentação da tripulação".

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Polícia Federal (PF) para saber se houve alguma prisão e aguarda resposta da corporação.

