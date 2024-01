Voo da Azul que saiu de Fortaleza é desviado por alerta de fumaça no compartimento de bagagem

Um voo que saiu de Fortaleza com destino a Campinas, em São Paulo, realizou um pouso de emergência após fumaça ser detectada no compartimento de bagagem, no domingo (28). A Azul, empresa que opera o avião, informou que os clientes desembarcaram normalmente.

"O pouso aconteceu em segurança e os clientes desembarcaram normalmente. Ressaltamos que os Clientes receberam toda assistência necessária", informou a Gol em nota enviada ao Diário do Nordeste.

A companhia ainda relata que os passageiros do voo AD9003 foram reacomodados em outra aeronave, com destino a Campinas.

"A Azul lamenta eventuais transtornos causados e reforça que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações", concluiu a nota da companhia aérea.