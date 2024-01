Visitas a navios atracados no Porto de Fortaleza podem ser feitas por agendamento prévio; saiba mais

Navios atracados no Porto de Fortaleza que estejam disponíveis para visitas agora podem ser acessados por meio de agendamento prévio. Por meio de um site disponibilizado pela Companhia Docas do Ceará, a população poderá reservar um horário para conhecer as embarcações.

A primeira oportunidade será no dia 21 de janeiro, um domingo, quando o Porto do Mucuripe receberá dois navios de guerra da Marinha do Brasil: o Aeródromo Multipropósito Atlântico (A 140) e a Fragata Liberal (F43).

Para visitas neste dia, o agendamento gratuito deve ser feito até as 10h do dia 20 de janeiro, véspera da visita. As vagas são limitadas e pessoas sem o cadastro não terão acesso às embarcações, reforça a Companhia.

Como agendar

Após acessar o site, é preciso clicar no botão 'detalhes e agendamento' e escolher o horário para a visita. A capacidade operacional é de 600 pessoas por hora e os horários disponíveis são de 9h, 10h, 11h, 13h, 14h, 15h e 16h.

Os interessados podem enumerar quantas pessoas estarão na reserva e todos deverão preencher um cadastro, com as seguintes informações: e-mail do responsável, nome completo do visitante, nascimento, documento e número do documento, telefone, CEP e se possui ou não alguma necessidade especial.

Ao terminar o cadastro, as pessoas receberão a confirmação da reserva por e-mail, com um QR CODE. "É um modelo simples, mundialmente utilizado em museus, templos, locais de grande interesse, que evita grandes filas e concentração das pessoas, em determinados horários, ao longo do período de visitação", disse o Diretor-Presidente da Companhia Docas do Ceará, Lucio Gomes, ao enfatizar a parceria entre a CDC e a Marinha do Brasil.

A orientação da Companhia Docas do Ceará é que os visitantes cheguem com 30 minutos de antecedência do horário agendado.

