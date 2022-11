Uma idosa de 74 anos foi vítima de um atropelamento, nesta sexta-feira (4), sofrendo fratura na perna, na mão e no punho. Ela foi arremessada após caminhão colidir na traseira de carro, em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. O carro acabou atingindo a idosa, que caminhava pela calçada.

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros à vítima e a encaminhou para uma unidade de saúde. A Polícia Civil investiga o caso.