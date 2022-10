Vídeo: mulher é atropelada durante ato de Bolsonaro em Fortaleza; presidente acompanhou socorro

Uma mulher foi atropelada durante o ato de campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), em Fortaleza, que acompanhou os primeiros socorros à vítima, neste sábado (15). A paciente, de 46 anos, foi encaminhada ao Instituto Doutor José Frota (IJF) onde recebeu cuidados médicos e teve alta hospitalar.

O acidente aconteceu durante num encontro de apoiadores do candidato, no bairro Henrique Jorge, conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE). "O condutor do veículo que causou o acidente não foi identificado", acrescentou em nota.

O evento principal da campanha foi organizado no bairro Conjunto Ceará, na periferia da Capital. Nas imagens do atropelamento, é possível ver Bolsonaro observando o resgate da mulher ferida.

A paciente foi atendida por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Fortaleza e foi encaminhada para o IJF onde passou por exames médicos. A mulher já foi liberada com orientação para a continuidade do tratamento das escoriações e ferimentos superficiais em casa.

"A paciente, que chegou à Emergência consciente e orientada, foi avaliada pela equipe de especialistas em plantão, realizou exames de diagnóstico por imagem e recebeu alta hospitalar", informou o IJF por meio de nota.

A organização do evento de campanha também foi acionada pelo Diário do Nordeste para explicar o que houve com a mulher ferida, mas ainda não houve resposta sobre o assunto.

Visita do candidato

Jair Bolsonaro cumpriu agenda de campanha em Fortaleza após desembarcar no antigo terminal de passageiros do aeroporto, no bairro Vila União, onde concedeu entrevista coletiva à imprensa neste sábado (15).

O atual presidente fez uma parada no trajeto entre o aeroporto de Fortaleza e o evento de campanha para gravar propaganda em um supermercado de Fortaleza. Esse compromisso não estava previsto na programação divulgada para a visita ao Ceará.

De lá, o candidato foi para o comício no Polo de Lazer do Conjunto Ceará onde foi esperado por apoiadores com bandeiras do Brasil.