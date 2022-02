Vídeo mostra mulher abandonando dois cachorros em praça do bairro Maraponga, em Fortaleza

Um flagrante de abandono animal foi registrado na manhã desta terça-feira (22) no bairro Maraponga, em Fortaleza. O ato foi filmado por uma empresária, que passeava com sua cachorrinha no momento da ação.

As imagens mostram uma mulher em um carro preto deixando dois cães em uma praça localizada na Rua B com Carlos Juaçaba. Enquanto ela se afasta do local, um deles chega a pular na janela e em seguida os dois correm atrás do veículo.

Lene Brandão, 35, disse que a possível tutora estacionou seu carro no local, desembarcou os dois cachorros e disse para eles irem embora. Ao suspeitar se tratar de um abandono, começou a gravar.

"Eu estava passeando com a Zaia, aí essa mulher parou o carro, tirou os dois cachorros e mandou eles saírem. Aí comecei a gravar", disse ela em um áudio enviado para um grupo de proteção animal no WhatsApp.

Segundo a empresária, o cão maior conseguiu voltar para a praça e, até o horário que ela deixou o local, por volta das 8 horas da manhã, o animal estava lá. Já o menor não foi mais localizado.

Lene registrou um Boletim de Ocorrência eletrônico e conta que não tentou pegar o animal por estar sem suporte e guia no momento, além do medo de ser mordida. Afirma, no entanto, que falou com amigos ligados à causa animal para tentar acionar entidades que pudessem resgatar o cachorro.

Sobre o caso, a reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda posicionamento.