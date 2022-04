Veja quais municípios cearenses devem receber profissionais do Médicos pelo Brasil

As unidades básicas de saúde de cidades cearenses devem receber o reforço com profissionais do programa Médicos pelo Brasil com a primeira convocação feita nesta segunda-feira (18) de 59 candidatos. Os médicos devem atuar em municípios com acesso dificultado e com população vulnerável.

O programa foi formulado em 2019, de acordo com a Lei nº 13.958, em substituição ao Mais Médicos. A iniciativa presta atendimento a locais com dificuldade de abastecimento e de alta vulnerabilidade.

Essa é a primeira contratação do programa e novas convocações devem acontecer ao longo de 2022. Para o País, o Governo Federal investiu cerca de R$ 783,6 milhões com mais de 4,6 mil vagas.

Veja as cidades cearenses atendidas nessa fase do Médicos pelo Brasil:

Abaiara

Amontada (2)

Apuiarés

Aracati (2)

Assaré

Barroquinha

Baturité

Beberibe

Boa Viagem

Carnaubal

Catarina

Cedro (2)

Chorozinho (2)

Crateús (2)

Croatá

Cruz

Deputado Irapuan

Farias Brito

Guaraciaba do Norte

Icapuí (2)

Ipueiras (2)

Itaiçaba

Jaguaretama (2)

Jaguaribara

Jaguaribe

Jaguaruana

Jucás

Maracanaú

Massapê

Milagres

Mombaça

Mucambo

Novo Oriente

Pacoti

Palhano

Paramoti

Pentecoste

Pindoretama (2)

Pires Ferreira

Quixelô

Quixeré

Russas

Saboeiro

São Benedito (2)

São Luís do Curu

Tamboril

Tarrafas

Uruburetama

Como funciona o Médicos pelo Brasil

O Médicos pelo Brasil acontece com contratação dos profissionais pelo regime de Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Até então, os contratos eram temporários de até três anos.

Os aprovados no programa serão alocados em unidades de saúde predefinidas pelo Ministério e terão dois anos para realizar curso de especialização em medicina de família e comunidade.

O valor da bolsa formação será de R$ 12 mil mensais e gratificação de R$ 3 mil adicionais para áreas rurais e remotas ou R$ 6 mil adicionais para distritos indígenas.

O programa foi substituindo de forma gradativa sua versão anterior, o Mais Médicos, e será executado pela Agência de Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (Adaps), também criada pela lei do novo programa.