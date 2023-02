Veja o que já rolou e o que ainda terá na programação do Carnaval em Fortaleza neste sábado

O primeiro dia de programação de Carnaval em Fortaleza teve programação ao redor da cidade. Desde o Passeio Público, com atrações infantis, até o aterrinho da Praia de Iracema. Serão ainda mais três dias de festa, encerrando na terça-feira (21).

Maracatus, foram oito blocos. Iniciando as 18 horas e até as 22h40. O encerramento com o Bloco Camaleões do Vila.

No aterrinho da Praia de Iracema teve a animação de Jean Dumont, Dj Gomes e Chico Pessoa no final da tarde. A cantona Kátia Cilene anima a noite a partir das 20h10 e o encerramento da noite é com a cantora Elba Ramalho às 22h10.

Legenda: Programação no Passeio Público foi voltada para as crianças na manhã deste sábado Foto: Fabiane de Paula

Já no Benfica, na Praça da Gentilândia, um dos mais tradicionais pontos da folia na Capital, o dia começou com Vanin e Nichinha, às 11 horas, e a programação passou pelo bloco Luxo da Aldeia, banda Borogodó e encerra com o Bloco Mambembe, às 20 horas.

Legenda: A Praça da Gentilândia, no Benfica, é um dos pontos mais tradicionais no Carnaval de Fortaleza Foto: Thiago Gadelha

Ainda teve programação no Mercado dos Pinhões, Mocinha e no Parque Raquel de Queiroz. A folia para as crianças ficou por conta da programação infantil no Passeio Público.

Legenda: Foliões aproveitam a festa no fim da tarde deste sábado (18), no aterrinho da Praia de Iracema Foto: Kid Júnior

Legenda: Cantora Kátia Cilene anima a primeira noite de folia no aterrinho Foto: Kid Júnior

Legenda: Foliões aproveitam a festa fantasiados, no aterrinho da Praia de Iracema Foto: Kid Júnior

Legenda: Pessoas começaram a lota o aterrinho da Praia de Iracema no fim da tarde Foto: Kid Júnior

Legenda: Festa teve como uma das atrações a música de Jean Dumont Foto: Kid Júnior