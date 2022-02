Veja como está a movimentação neste sábado de Carnaval em praias do Ceará

Com as festas públicas estarem proibidas no Ceará, por decreto estadual, parte da população local e turistas escolheram as praias como destino. Uma movimentação intensa de pessoas foi registrada em algumas localidades do litoral cearense na manhã deste sábado (26) de Carnaval.

Equipes do Sistema Verdes Mares acompanham o fluxo de pedestres, assim como de veículos com turistas entre a praia do Preá e Jericoacoara, em Jijoca, e também no Morro Branco, em Beberibe.

Em relação aos anos anteriores, a movimentação está tranquila em Morro Branco, segundo Francisco Lene, dono de uma barraca de praia. Ele diz ter esperança que o fluxo de banhistas e turistas na praia melhore no ano que vem, já que depende da movimentação do comércio.

Comerciantes relatam que, normalmente, sábado já estaria mais movimentado, com pessoas curtindo e montando paredões de som.

Legenda: Passeios de buggy movimentam o turismo neste Carnaval no Ceará Foto: Arnaldo Araújo

Já Hermilson Holanda, presidente da Associação dos Bugueiros de Morro Branco, afirma que não está sentindo impacto negativo neste ano. "A movimentação está muito boa, apesar da proibição das festas. Trabalhamos mais com turistas que vêm do Rio de Janeiro e São Paulo, que não vêm pela folia, mas sim pelos passeios do nosso Ceará", diz.

Legenda: Turistas do Rio de Janeiro curtem passeio na praia de Morro Branco Foto: Arnaldo Araújo

Marilza Oliveira, turista do Rio de Janeiro, relata a alegria de estar curtindo o litoral cearense. "As praias são lindíssimas, os passeios ótimos e as pessoas maravilhosas, muito receptivas", diz.