Veja a programação de vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza neste fim de semana

A Prefeitura de Fortaleza segue com programação normal de vacinação contra a Covid-19 neste fim de semana. São ofertadas primeiras, segundas, terceiras e quartas doses aos públicos que se encaixam em cada categoria.

Pessoas diagnosticadas com a infecção pelo coronavírus só podem receber a vacina 30 dias após o início dos sintomas ou do resultado positivo em caso de assintomáticos.

Aqueles que tiverem negativado para a Covid-19, mas que estiverem com quadro de síndrome gripal, devem buscar a imunização somente 48 horas após o desaparecimento dos sintomas.

Imunossuprimidos devem lembrar de apresentar aos aplicadores a documentação que comprova a condição.

Quem pode se vacinar?

1° dose: crianças acima de 3 anos

2° dose: conferir no cartão de vacinação o prazo definido para seu reforço

3° dose: pessoas acima de 12 anos que receberam a segunda dose há quatro meses

4° dose: pessoas acima de 18 anos, trabalhadores da saúde e imunossuprimidos (acima de 18 anos) que receberam a terceira dose há quatro meses

Documentação

Responsáveis por crianças acima de três anos de idade devem apresentar o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o documento oficial de identificação dos pequenos, que pode ser a certidão de nascimento, a carteira de identidade ou o passaporte. Também é exigido comprovante de residência atualizado e documento original com foto do responsável pela criança no momento da aplicação.

Adultos ou adolescentes devem apresentar:

Documentos originais de identidade (com foto);

CPF;

Cartão Nacional de Saúde (CNS);

Comprovante de residência atualizado.

Para tomar a segunda dose também é necessário apresentar o cartão de vacinação.

Adolescentes que não têm RG podem levar a certidão de nascimento junto a um documento com foto. Pode ser o bilhete único ou a carteira estudantil.

Veja a programação completa dos dias 23 e 24

PRIMEIRA DOSE

Crianças de 3 a 11 anos cadastradas há mais de 72h no Saúde Digital, residentes de Fortaleza:

Sábado

Shoppings Central, Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Shopping Central funciona até 16h

Domingo

Shoppings Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Adolescentes entre 12 e 17 anos cadastrados há mais de 72h no Saúde Digital, residentes de Fortaleza:

Sábado e domingo

Shoppings Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Quem tiver 18 anos ou mais, gestantes e puérperas cadastrados há mais de 72h no Saúde Digital, residentes de Fortaleza:

Sábado

Shoppings Central (até 16h), Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Drive do Centro de Eventos

Domingo

Shoppings Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

SEGUNDA DOSE

Os que chegaram à data limite da segunda dose da marca AstraZeneca, Janssen e CoronaVac:

Sábado

Shoppings Central (até 16h), Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Drive do Centro de Eventos

Domingo

Shoppings Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Crianças, adolescentes e adultos que chegaram à data limite da segunda dose da marca Pfizer:

Sábado e domingo

Shoppings Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

TERCEIRA DOSE

Fortalezenses a partir de 12 anos que completaram quatro meses da sua segunda dose:

Sábado

Shoppings Central (até 16h), Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Drive do Centro de Eventos

Domingo

Shoppings Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

QUARTA DOSE

Imunossuprimidos acima de 18 anos, população geral com 18 anos ou mais e trabalhadores da saúde que completaram quatro meses da sua terceira dose:

Sábado

Shoppings Central (até 16h), Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Drive do Centro de Eventos

Domingo

Shoppings Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy