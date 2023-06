Veículos são flagrados circulando em área proibida da Lagoa do Paraíso, em Jericoacoara; veja vídeos

Veículos de turismo do tipo UTV (semelhantes a quadriciclos) foram flagrados, na manhã deste domingo (4), trafegando em área proibida da Lagoa do Paraíso, um dos principais pontos turísticos de Jijoca de Jericoacoara, no Litoral Oeste do Ceará.

Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, os espaços afetados possuem proteção ambiental, pois estão dentro da Área de Preservação Permanente (APP) da Lagoa de Jijoca, e podem sofrer ameaças à fauna e à flora locais.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram a água barrenta da lagoa após a passagem dos veículos. Nessa área específica, o trânsito só é permitido a pé.

Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara repudiou "as ações de desrespeito ao meio ambiente" e informou que tomará medidas para "identificar e responsabilizar os infratores, garantindo a proteção do nosso ecossistema".

Em cotato com o Diário do Nordeste, o prefeito de Jijoca, Lindbergh Martins, declarou que as atitudes são "totalmente irresponsáveis" e devem ser punidas de forma "severa".

O gestor afirma que o selo de permissão de circulação é fornecido a guias de três municípios: Jijoca, Cruz e Camocim. Se os agentes vistos nas imagens forem identificados como de Jijoca, poderão ter sanções imediatas, como multa, suspensão ou mesmo cancelamento da autorização.

Caso sejam de outra cidade, o prefeito deve solicitar apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), autarquia federal gestora do Parque Nacional de Jericoacoara, para punir os infratores.

Sobre a fiscalização preventiva no local, Lindbergh afirmou que "o Parque é muito grande e não é possível estar em todos os lugares ao mesmo tempo". Assim, os condutores aproveitaram as brechas para circularem indevidamente.

Crime ambiental

A conduta é considerada crime ambiental e está prevista pelo Decreto Estadual nº 25.975/2000. Na Área de Preservação Ambiental (APA) da Lagoa da Jijoca fica proibida:

"A supressão total ou parcial de vegetação de preservação permanente definida na Lei Estadual nº12.488, de 13.09.95 e no Decreto Estadual nº24.221, de 12.09.96, e o trânsito de veículos nessas áreas, bem como o exercício de atividades que impliquem em matança, captura, extermínio ou molestamento de espécies de animais silvestres de qualquer espécie".