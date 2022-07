Veículo fica em chamas após abastecer em Fortaleza, e Corpo de Bombeiros debela incêndio; vídeo

O Corpo de Bombeiros combateu o incêndio em uma kombi na Rua Betel, no Itaperi, onde o condutor tentava apagar as chamas com extintor próprio, mas sem êxito, por volta de 9h30 deste domingo (17).

O veículo tinha sido abastecido em posto de combustível próximo ao local momentos antes da pane, como informou o proprietário aos bombeiros.

O homem estava indo para casa quando o fogo começou a surgir na parte traseira do veículo e logo se propagou por toda a estrutura. Nas imagens, é possível perceber a agilidade com que a kombi foi destruída e gerou fumaça na área residencial.

Até a chegada dos agentes, o proprietário tentou apagar o fogo com extintor de incêndio próprio, mas não foi suficiente. A operação dos bombeiros aconteceu com o uso de cerca de 1.000 litros de água e durou 5 minutos.

Legenda: Bombeiros usaram cerca de 1.000 litros para debelar as chamas Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Os agentes foram acionados por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança para a ocorrência próxima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Itaperi onde estava o veículo em chamas.

