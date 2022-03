Vacinação de Safadão e Thyane: 1 mês após denúncia, TJ não definiu em qual vara ação irá tramitar

A ação penal sobre a vacinação irregular que envolve o cantor Wesley Safadão, a influenciadora Thyane Dantas, a assessora dele, Sabrina Tavares Brandão, e a servidora da Secretaria de Saúde de Fortaleza (SMS), Jeanine Maria Oliveira ainda não tramita especificamente em nenhuma vara do Poder Judiciário cearense.

Há um mês, o juiz da 3ª Vara Criminal suscitou o conflito negativo de competência, ao afirmar que o processo deveria ser redistribuído. Desde então, está para decisão do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) definir para qual vara a ação deve seguir. No entanto, na última semana, o Ministério Público do Ceará (MPCE) se posicionou pelo conhecimento e improcedência do conflito negativo.

Conforme documento que a reportagem do Diário do Nordeste teve acesso, o MP pede que o caso permaneça na 3ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, para onde o órgão enviou denúncia.

Por nota, o TJCE se pronunciou que o processo encontra-se no momento concluso ao relator e deve ser analisado em breve. Enquanto isso, os autos permanecem na 2ª Câmara Criminal.

O QUE ACONTECEU ANTES

Em fevereiro, o magistrado Ricardo Emídio de Aquino Nogueira destacou que há um inquérito policial também tratando das investigações do mesmo fato distribuído ao Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza e que por isso o processo deveria tramitar lá. Mas, para o órgão acusatório, o juiz da 6ª Vara determinou o cancelamento da distribuição e o retorno dos autos ao ambiente de inquérito antes de atrair sua competência.

Os magistrados divergem, em síntese, quanto à competência para o processamento e julgamento da ação penal originária, em razão da suposta fixação da competência por prevenção do Juízo suscitado", segundo trecho do documento. O MP ainda destaca que, conforme resolução do TJCE, a depender da providência adotada por eles é que os autos do inquérito policial serão distribuídos, e só assim se firma a competência.

Ainda no último mês, quando a decisão passou para o Tribunal, autoridades envolvidas no caso alertaram temer que devido ao declínio de competência a ação demorasse a ser concluída

PECULATO E CORRUPÇÃO

Os crimes de peculato e corrupção passiva privilegiada foram direcionados ao cantor, à esposa, à assessora e à servidora, mas também aos investigados Marcelo da Silva Matos, Ellen Cristina Oliveira da Silva, Jorge Luís Alves de Freitas e Danilo Fernandes da Silva.

Os demais não chegaram a ser denunciados pelo órgão acusatório, porque firmaram um Acordo de Não Persecução Penal. Já Wesley, Thyane e Sabrina recusaram o acordo. Era previsto o pagamento de 360 salários mínimos para Wesley, 360 salários mínimos para Thyane e 25 salários mínimos para Sabrina. O valor seria destinado a uma instituição social.

Willer Tomaz, advogado de defesa do trio, se posicionou por nota afirmando que ´"a denúncia por peculato e corrupção passiva privilegiada é um exagero e mais um abuso por parte do Ministério Público estadual, pois busca incriminar pessoas inocentes por fatos irrelevantes e não caracterizados como crime na legislação penal".

FASE ATUAL DO PROCESSO

Há duas semanas, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou a medida liminar impetrada pela defesa do cantor, da influenciadora e da assessora de 'Safadão', Sabrina Tavares. O ministro Jesuíno Rissato manteve a ação penal que apura os dois crimes.

A motivação para a investigação surgiu há exatos oito meses. No dia 8 de julho do ano passado, o trio publicou nas redes sociais imagens da vacinação em Fortaleza. Segundo informações confirmadas pela SMS, Wesley estava agendado para receber a primeira dose do imunizante nesse mesmo dia, mas no Centro de Eventos do Ceará (CEC).

Enquanto isso, a assessora dele, Sabrina Brandão, também estava com agendamento para o mesmo dia e local, mas no estacionamento do CEC. Já Thyane Dantas, que não tinha a idade contemplada pelo esquema vacinal naquele momento, sequer tinha registro de agendamento no sistema da Prefeitura de Fortaleza. Os três foram a um shopping da Capital onde estava sendo aplicado o imunizante da Janssen - até então, ministrado em dose única.