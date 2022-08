Vacinação contra poliomielite começa nesta segunda (8); tire dúvidas sobre a campanha

Começa nesta segunda-feira (8), em todo o Brasil, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação de 2022. Todas as cidades do País estarão aplicando o imunizante em crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Ao todo, 40 mil postos de saúde terão oferta das vacinas.

O objetivo da campanha, segundo o Ministério da Saúde, "é alcançar cobertura vacinal igual ou maior que 95% para a vacina poliomielite no público-alvo, além de reduzir o número de não vacinados de crianças e adolescentes menores de 15 anos e melhorar as coberturas vacinais, conforme o Calendário Nacional de Vacinação".

A mobilização será realizada entre os dias 8 de agosto e 9 de setembro. Serão aplicadas doses de 18 vacinas que compõem o Calendário Nacional de Vacinação da criança e do adolescente.

A vacina contra a poliomielite, também conhecida como VIP ou VOP, protege criança de 3 tipos diferentes do vírus que causam esta doença, conhecida popularmente como paralisia infantil, em que pode haver comprometimento do sistema nervoso e levar à paralisia de membros e alterações motoras na criança.

A vacina da poliomielite é na gotinha ou injeção?

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Sociedade Brasileira de Imunização recomenda que, para proteger contra a infecção pelo vírus da poliomielite, sejam aplicadas 3 doses da vacina VIP, por meio de injeção, até os 6 meses.

Após isso, recomenda-se que sejam tomadas outras 2 doses da vacina até os 5 anos, que pode ser tanto por via oral, que é a vacina VOP, ou injetável, sendo esta a forma mais indicada.

Qual a idade para tomar a vacina da poliomielite?

Conforme o Ministério da Saúde, para a campanha contra a poliomielite o grupo-alvo são as crianças menores de cinco anos de idade, totalizando mais de 14,3 milhões de pessoas, sendo que as crianças menores de um ano deverão ser vacinadas conforme a situação vacinal encontrada para esquema primário.

As crianças de um a quatro anos deverão ser vacinadas indiscriminadamente com a Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico.

Quando não se deve tomar

Vanuza Chagas, médica pediatra e diretora da Clínica Previne Vacinas, aponta que crianças com o sistema imunológico enfraquecido, causado por doenças como AIDS, câncer ou após transplante de órgãos, por exemplo, não devem receber a vacina contra a poliomielite.

Nesses casos, a crianças deve ir primeiro ao pediatra e caso o profissional indique a imunização, deve-se fazer a vacina em Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais.

A vacinação também deve ser adiada no caso da criança se encontrar doente, com vômitos ou diarreia, pois a absorção da vacina pode não ocorrer, além de também não ser recomendada para crianças que desenvolveram poliomielite após a administração de alguma das doses da vacina.

Há efeitos colaterais da vacina?

A vacina contra a paralisia infantil raramente apresenta efeitos colaterais, explica a pediatra Vanuza Chagas, contudo, em alguns casos pode ocorrer febre, mal estar, diarreia e dor de cabeça. Caso a criança comece a apresentar sintomas de paralisia, que é uma complicação extremamente rara, os pais devem levá-la ao hospital o mais rápido possível.

Pode tomar a vacina da poliomielite simultânea com a da Covid-19?

A campanha de vacinação coincide com a imunização contra a Covid-19 em andamento. Segundo o Ministério da Saúde, as vacinas Covid-19 poderão ser administradas de maneira simultânea ou com qualquer intervalo com as demais do Calendário Nacional, na população a partir de três anos de idade.

Importância da camapanha?

A atualização da situação vacinal aumenta a proteção contra as doenças imunopreveníveis, evitando a ocorrência de surtos e hospitalizações, sequelas, tratamentos de reabilitação e óbitos. A mobilização nacional é uma estratégia adotada pelo Ministério da Saúde e é realizada com sucesso desde 1980.

Multivacinação

Além da poliomielite, a campanha também disporá das seguintes vacinas para o público geral:

Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B),

Pneumocócica 10 valente,

IP (Vacina Inativada Poliomielite),

VRH (Vacina Rotavírus Humano),

Meningocócica C (conjugada),

VOP (Vacina Oral Poliomielite),

Febre amarela,

Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba),

Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela),

DTP (tríplice bacteriana),

Varicela,

HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano)

Estarão disponíveis para os adolescentes, as vacinas HPV, dT (dupla adulto), Febre amarela, Tríplice viral, Hepatite B, dTpa e Meningocócica ACWY (conjugada). Todos os imunizantes que integram o Programa Nacional de Imunizações (PNI) são seguros e estão registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

