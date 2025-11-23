Diário do Nordeste
Vaca cai sobre telhado de bar no interior do Ceará

Caso aconteceu no município de Capistrano nesse sábado (22) e acumulou prejuízos.

Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará

Já imaginou uma vaca cair sobre o telhado de um bar em pleno movimento de sábado à noite? Foi o que aconteceu no município de Capistrano, interior do Ceará, nesse 22 de novembro.

O animal atravessou a estrutura superior do estabelecimento, deixou uma funcionária ferida e acumulou prejuízos aos proprietários.

O ocorrido foi registrado por meio de vídeos. Neles, é possível ver a destruição de um recinto causada pela queda da vaca. Após desmoronar do telhado, ela se apoiou em um freezer e precisou da ação de populares para ser retirada.

teaser image
Ceará

Simpósio sobre cranioestenose em Fortaleza aborda diagnóstico precoce e tratamento adequado

teaser image
Ceará

Passagem de ônibus em Fortaleza sobe para R$ 5,40 a partir de 1º de janeiro

Cerca de três homens puxaram o animal para fora com uma corda e tentaram domá-lo. A gravação mostra um dos homens amarrando a corda a um poste, com a vaca já sob controle. Antes disso, assustado, o animal ainda tentou correr e se livrar das amarras.

Em comunicado nas redes sociais, o bar e restaurante Rancho do Vaqueiro, local onde aconteceu o caso, informou que a situação causou "danos estruturais e resultou em prejuízos materiais significativos".

Na imagem, vista de cima, através de um telhado que parece estar danificado ou parcialmente ausente, mostrando um boi de cor clara deitado ou preso em um ambiente interno que se assemelha a uma cozinha ou área de serviço. Ao redor do animal, é possível ver panelas, utensílios de cozinha e o que parece ser um eletrodoméstico de metal, além de fios e destroços. A foto sugere uma situação incomum, possivelmente um acidente.
Legenda: Estrutura foi bastante danificada e encerrou as atividades do bar durante a noite.
Foto: Reprodução/Arquivo pessoal.

"No momento do ocorrido, uma funcionária acabou se ferindo levemente, e agradecemos a Deus pelo livramento, pois a situação poderia ter sido muito mais grave", informa o texto. A reportagem entrou em contato com o estabelecimento e aguarda retorno para mais informações.

Dono do animal foi responsabilizado

Ainda conforme o comunicado, o proprietário do animal foi "prontamente localizado" e assumiu a responsabilidade de arcar com os prejuízos decorrentes do fato.

Após o ocorrido, devido ao impacto e aos danos causados, o bar encerrou as atividades, "mesmo com toda a comida já preparada e o dia de trabalho organizado", de acordo com a empresa. "Infelizmente, tivemos a perda total de um dia inteiro de produção".

Na imagem, imagem noturna capturada na rua de uma cidade ou vilarejo. Um boi de cor clara está sendo guiado ou contido por dois homens. O boi está amarrado por uma corda. Uma luz de poste ilumina a cena central. Ao fundo, há construções e um estabelecimento comercial com luzes decorativas.
Legenda: Animal foi controlado por populares, não sem antes tentar correr.
Foto: Reprodução/Arquivo pessoal.

O texto finaliza com agradecimentos a quem se dispôs a ajudar na contenção da vaca e nos ajustes estruturais, e com críticas a quem preferiu "fazer piadas e gravar vídeos em vez de oferecer auxílio".

"Seguimos bem, tomando as providências necessárias e confiantes na normalização de nossas atividades", conclui a nota.

