Vaca cai sobre telhado de bar no interior do Ceará

Já imaginou uma vaca cair sobre o telhado de um bar em pleno movimento de sábado à noite? Foi o que aconteceu no município de Capistrano, interior do Ceará, nesse 22 de novembro.

O animal atravessou a estrutura superior do estabelecimento, deixou uma funcionária ferida e acumulou prejuízos aos proprietários.

O ocorrido foi registrado por meio de vídeos. Neles, é possível ver a destruição de um recinto causada pela queda da vaca. Após desmoronar do telhado, ela se apoiou em um freezer e precisou da ação de populares para ser retirada.

Cerca de três homens puxaram o animal para fora com uma corda e tentaram domá-lo. A gravação mostra um dos homens amarrando a corda a um poste, com a vaca já sob controle. Antes disso, assustado, o animal ainda tentou correr e se livrar das amarras.

Em comunicado nas redes sociais, o bar e restaurante Rancho do Vaqueiro, local onde aconteceu o caso, informou que a situação causou "danos estruturais e resultou em prejuízos materiais significativos".

Legenda: Estrutura foi bastante danificada e encerrou as atividades do bar durante a noite. Foto: Reprodução/Arquivo pessoal.

"No momento do ocorrido, uma funcionária acabou se ferindo levemente, e agradecemos a Deus pelo livramento, pois a situação poderia ter sido muito mais grave", informa o texto. A reportagem entrou em contato com o estabelecimento e aguarda retorno para mais informações.

Dono do animal foi responsabilizado

Ainda conforme o comunicado, o proprietário do animal foi "prontamente localizado" e assumiu a responsabilidade de arcar com os prejuízos decorrentes do fato.

Após o ocorrido, devido ao impacto e aos danos causados, o bar encerrou as atividades, "mesmo com toda a comida já preparada e o dia de trabalho organizado", de acordo com a empresa. "Infelizmente, tivemos a perda total de um dia inteiro de produção".

Legenda: Animal foi controlado por populares, não sem antes tentar correr. Foto: Reprodução/Arquivo pessoal.

O texto finaliza com agradecimentos a quem se dispôs a ajudar na contenção da vaca e nos ajustes estruturais, e com críticas a quem preferiu "fazer piadas e gravar vídeos em vez de oferecer auxílio".

"Seguimos bem, tomando as providências necessárias e confiantes na normalização de nossas atividades", conclui a nota.